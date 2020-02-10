Лавров оценил убытки европейского бизнеса от «одержимости санкциями»

Одержимость санкциями обходится бизнесу Европы в сотни миллиардов евро, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр заявил, что это уже не практические политика, а некая одержимость санкциями. Лавров отметил, что известно всем, что европейский бизнес исчисляемые десятками и даже сотнями миллиардов евро.

По его словам, есть агрессивная, но очень небольшая группа стран, которая настраивает всех на продолжение санкций до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены РФ.

Лавров напомнил, что ранее этим пользовался бывший президент Украины Петр Порошенко, сейчас такую же риторику используют новые власти. По его словам, они не будут ничего делать для выполнения Минских соглашений, а ЕС благодаря этому сохранит свои санкции.

Он добавил, что русофобское меньшинство в Евросоюзе явно спекулирует на принципе консенсуса.