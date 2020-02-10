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 США концентрируют силы в нефтяных районах Сирии

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 США концентрируют силы в нефтяных районах Сирии

США концентрируют силы в нефтяных районах Сирии
6:44   10 Февраля 2020
Весь мир

США концентрируют силы в нефтяных районах Сирии

США концентрируют силы в нефтяных районах Сирии

CША продолжают концентрировать силы в нефтяных районах Сирии, сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

В итоговой суточной сводке говорится, что США перебросили очередной военный конвой из Хасаки в Дейр-эз-Зор.

ВС Турции и поддерживающие силы направили еще один военный конвой в Идлиб. Также они начали постройку новых постов у населенного пункта Кминас, а также на вершине Тель-Динит в Идлибе. Турецкие военные задержали  около трех десятков человек в Африне по подозрению в сотрудничестве с курдскими радикалами.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы освободили четыре населенных пунктов к юго-западу от Алеппо, а также заняли деревню Ат-Талехия в Восточном Идлибе. Боевики «Тахрир аш-Шам» подверглись обстрелам САА на подступах к Сармину на востоке Идлиба.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #нефть

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