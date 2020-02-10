Число жертв нового коронавируса превысило число погибших от MERS

Число жертв нового коронавируса в Китае за месяц превысило обшее число жертв ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) с 2012 года. Об этом свидетельствуют данные статистики.

По состоянию на полночь понедельника, число жертв коронавируса на территории материкового Китая достигло 908 человек. Один из зараженных скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах. Таким образом, общее число жертв нового коронавируса еще в воскресенье превысило общее число жертв атипичной пневмонии SARS - 774 человека. По состоянию на понедельник, общее число погибших от коронавируса превысило количество жертв MERS.

Коронавирус MERS впервые был выявлен в Саудовской Аравии в 2012 году. С сентября 2012 года, в 27 странах мира было зарегистрировано 2494 случая заражения, 858 из них скончались. Последний случай заражения MERS был зарегистрирован в январе.

Специалисты ВОЗ и КНР заявляют, что SARS и MERS намного опаснее нынешней вспышки коронавируса, поскольку уровень смертности у SARS составлял 9,56 процента, у MERS - 34,4 процента, тогда как у нового коронавируса он не превышает 2,2 процента.