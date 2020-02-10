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5:45   10 Февраля 2020
Весь мир

Боевики намеревались спровоцировать столкновения между армиями Турции и Сирии

Боевики намеревались спровоцировать столкновения между армиями Турции и Сирии

Радикалы из так называемой «умеренной оппозиции» в Сирии хотели спровоцировать столкновения правительственных войск и турецкой армии. Об этом говорится в передаче «Вести неделе» на телеканале «Россия-1».

В репортаже показали накануне освобожденный сирийскими военными город Серакиб в провинции Идлиб, который явялется важнейшим транспортным узлом, расположенным на пересечении трасс M5 (Алеппо - Хама) и M4 (Алеппо - Латакия). Ранее город был занят отрядами «Свободной сирийской армии», сейчас в нем остается множество заминированных объектов и неразорвавшихся снарядов.

В сюжете отмечается, что члены радикальных группировок использовали присутствие Турции для того, чтобы атаковать силы правительства Сирии. Джихадисты прикрывались турецкими военными, надеясь спровоцировать новый виток конфликта между Анкарой и Дамаском.

Боевики использовали школы и мечети Серакиба для своих штабов и оружейных складов, рассчитывая обвинить российских и сирийских военных в бомбежках гражданской инфраструктуры.

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Автор: Олег Королев
#сирия #серакиб

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