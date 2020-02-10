Лавров оценил возможные последствия Brexit для ЕС

ЕС вряд ли сильно пострадает от выхода Великобритании из объединения, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Великобритания в 23:00 31 января покинула Евросоюз. Процесс по выходу длился три с половиной года. После Brexit начинается переходный период, в котором Лондон будет договариваться с другими странами о форматах сотрудничества.

Лавров отметил, что Британия в ЕС всегда держалась особняком, пытаясь вести свою игру. По его словам, Лондон получал торгово-экономические выгоды, но в политическом плане постоянно держался на дистанции, продвигая интересы свои и Вашингтона в ЕС.

«Этот особый путь был виден, даже когда Великобритания была членом Евросоюза. Поэтому я не думаю, что ЕС сильно пострадает от Brexit», — заявил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что если выход Великобритании поможет ЕС стать более целостным объединением, а также укреплять свою независимость и самостоятельность не на основе русофобии, то Россия будет такую тенденцию только приветствовать