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5:13   10 Февраля 2020
Весь мир

Лавров оценил возможные последствия Brexit для ЕС

Лавров оценил возможные последствия Brexit для ЕС

ЕС вряд ли сильно пострадает от выхода Великобритании из объединения, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Великобритания в 23:00 31 января покинула Евросоюз. Процесс по выходу длился три с половиной года. После Brexit начинается переходный период, в котором Лондон будет договариваться с другими странами о форматах сотрудничества.

Лавров отметил, что Британия в ЕС всегда держалась особняком, пытаясь вести свою игру. По его словам, Лондон получал торгово-экономические выгоды, но в политическом плане постоянно держался на дистанции, продвигая интересы свои и Вашингтона в ЕС.

«Этот особый путь был виден, даже когда Великобритания была членом Евросоюза. Поэтому я не думаю, что ЕС сильно пострадает от Brexit», — заявил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что если выход Великобритании поможет ЕС стать более целостным объединением, а также укреплять свою независимость и самостоятельность не на основе русофобии, то Россия будет такую тенденцию только приветствовать

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #brexit #лавров

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