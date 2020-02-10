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 Власти Китая сообщили о вспышке птичьего гриппа

Власти Китая сообщили о вспышке птичьего гриппа
4:42   10 Февраля 2020
Весь мир

Власти Китая сообщили о вспышке птичьего гриппа

Власти Китая сообщили о вспышке птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в юго-западной китайской провинции Сычуань, заявляет министерство сельского хозяйства КНР.

На сайте ведомства отмечается, что вспышка высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N6 произошла на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун.

Сообщается, что на ферме были 2497 домашних птиц, из которых 1840 заразились и погибли.

Местные власти после эпидемии предприняли необходимые меры для предотвращения распространения заболевания, в связи с чем были уничтожены более 2,26 тысячи домашних птиц.

Ранее Минсельхоз Китая сообщал о вспышке е птичьего гриппа H5N1 в юго-восточной провинции Хуань. Тогда 4,5 тысячи птиц погибли и зарились, для предотвращения распространения болезни были уничтожены еще более 17,8 тысячи домашних птиц.

Вспышки высокопатогенного птичьего гриппа также были зафиксированы в Саудовской Аравии и во Вьетнаме.

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Автор: Олег Королев
#китай #птичий грипп

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