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4:12   10 Февраля 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в Китае достигло 908

Число жертв коронавируса в Китае достигло 908

Количество погибших в результате заражения коронавирусом в материковой части КНР увеличилось до 908. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Ранее днем официально сообщалось о более чем 37,1 тысячи заболевших и 811 умерших.

По состоянию на полночь 9 февраля, госкомитет по вопросам здравоохранения получил от 31 китайской провинции информацию о 40 171 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. На данный момент болеют 35 982 человека, из них 6484 находятся в тяжелом состоянии, 3281 человек выписан из больниц. Скончались 908 человек — таким образом, число жертв в материковой части Китая за сутки увеличилось на сотню.

В Гонконге выявлены 36 новых случаях заражения, один человек скончался. В Макао нашли десять инфицированных, один из которых выписан из больницы. В Тайване заразились 18 человек, один из которых выздоровел.

На данный момент более 187,5 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением медиков.

За последние сутки были выявлены 3062 новых случая заражения. Скончались 97 человек, выздоровели - 632. Число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, увеличилось за сутки до 296.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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