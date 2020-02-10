Шаповалов уверен, что только Россия способна принести мир в Ливию

Сейчас только у России есть единственно правильный подход к решению ливийского вопроса, заявил в интервью ФАН политолог Владимир Шаповалов.

По его словам, возможность «потушить пламя» ливийского конфликта и оказать влияние на Турцию есть только у России. Он отметил, что об этом свидетельствует опыт в Сирии, когда Москва и Анкара приходят к договоренностям в «очень сложном диалоге».

Шаповалов отметил, что позиция РФ как государства, достаточно сильно заинтересованного в мире на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ответственно члена Совбеза ООН, является единственным верным разрешением ситуации в Ливии. Политолог уверен, что это отличает Россию от США — Вашингтон не умеет ввести диалог со своими оппонентами.

Также эксперт отметил, что самое лучшее, что могут сделать в данной ситуации страны Запада — это не мешать, поскольку их любое активное участие в ливийских делах только вредит и никакой пользы не приносит, как это показали недавние переговоры в Берлине.