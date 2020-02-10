Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

 «Комиавиатранс» прокомментировал жесткую посадку самолета Utair с 94 пассажирами

«Комиавиатранс» прокомментировал жесткую посадку самолета Utair с 94 пассажирами
Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

 Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам

Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам
Лавров оценил возможные последствия Brexit для ЕС

Лавров оценил возможные последствия Brexit для ЕС

 Власти Китая сообщили о вспышке птичьего гриппа

Власти Китая сообщили о вспышке птичьего гриппа
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

 «Комиавиатранс» прокомментировал жесткую посадку самолета Utair с 94 пассажирами

«Комиавиатранс» прокомментировал жесткую посадку самолета Utair с 94 пассажирами
Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

 Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам

Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам
Лавров оценил возможные последствия Brexit для ЕС

Лавров оценил возможные последствия Brexit для ЕС

 Власти Китая сообщили о вспышке птичьего гриппа

Власти Китая сообщили о вспышке птичьего гриппа
3:39   10 Февраля 2020
Весь мир

Шаповалов уверен, что только Россия способна принести мир в Ливию

Шаповалов уверен, что только Россия способна принести мир в Ливию

Сейчас только у России есть единственно правильный подход к решению ливийского вопроса, заявил в интервью ФАН политолог Владимир Шаповалов.

По его словам, возможность «потушить пламя» ливийского конфликта и оказать влияние на Турцию есть только у России. Он отметил, что об этом свидетельствует опыт в Сирии, когда Москва и Анкара приходят к договоренностям в «очень сложном диалоге».

Шаповалов отметил, что позиция РФ как государства, достаточно сильно заинтересованного в мире на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ответственно члена Совбеза ООН, является единственным верным разрешением ситуации в Ливии. Политолог уверен, что это отличает Россию от США — Вашингтон не умеет ввести диалог со своими оппонентами.

Также эксперт отметил, что самое лучшее, что могут сделать в данной ситуации страны Запада — это не мешать, поскольку их любое активное участие в ливийских делах только вредит и никакой пользы не приносит, как это показали недавние переговоры в Берлине.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...