Политолог Шаповалов заявил, что Турция препятствует политическому урегулированию в Ливии

Турецкое вмешательство в затяжной ливийский конфликт препятствует его политическому урегулированию. Об этом заявил в интервью ФАН политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По мнению эксперта, вмешательство Турции является основным дестабилизирующим фактором в Ливии. Шаповалов уверен, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар неслучайно на переговорах требовал, чтобы переброшенные Анкарой в Триполи наемники были возвращены обратно, в Сирию.

Политолог напомнил, что данное требование так и не было выполнено. По его словам, Турция сейчас в значительной степени отвечает за ту дестабилизацию ситуации, которая происходит сейчас в Ливии.

«Турецкие действия в Ливии создают очень опасный прецедент, поскольку арабские страны-соседи Ливии готовы осуществить собственное вмешательство для противостояния турецкому вмешательству», — подчеркнул политолог.

По мнению Шаповалова, возможная ситуация не просто расширит зону конфликта, но и вовлечет в него новых участников. Он заключил, что действия Турции способны отложить вопрос прекращения военных действий в Ливии на очень долгий период.