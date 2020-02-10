Шаповалов заявил, что ООН не противостоит планомерному разрушению Ливии Турцией

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в интервью ФАН заявил о неэффективности нынешней структуры Совета Безопасности ООН, неспособной оказать давление на Турцию, открыто нарушающую эмбарго на поставки вооружений в Ливию.

Анкара, игнорируя предписание ООН, перебрасывает на ливийскую территорию вооружения для бандформирований марионеточного режима главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа. Также Турция перенаправляет в Триполи сирийских наемников, которые активно препятствуют мирным процессам в стране.

Политолог заявил, что существующая сейчас ситуация в Ливии в очередной раз свидетельствует о недееспособности и слабости системы международных организаций и международной безопасности. По его словам, это показывает неготовность и неспособность международных институтов противостоять активным действиям тех или иных государств, а также политических сил.

Шаповалов уверен, что сейчас наблюдается ситуация, когда последовательно и на протяжении продолжительного времени Турция рушит государственность Ливии, и вмешивается во внутриливийский конфликт, фактически приводя к его эскалации.