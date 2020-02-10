ООН не сможет добиться мирного урегулирования ситуации в Ливии без консенсуса

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов в интервью ФАН рассказал о неспособности ООН добиться мирного политического урегулирования кризиса в Ливии из-за отсутствия единой позиции по данному вопросу.

По его мнению, ООН и Совет безопасности ООН - это те международные структуры, которые могут действовать эффективно только в тех случаях, если наблюдается единство ее членов и консенсус по тем или иным вопросам. Эксперт уверен, что в ситуации относительно Ливии не наблюдается консенсуса, из-за чего даже среди членов СБ есть совершенно разные позиции в отношении ливийского конфликта.

Шаповалов напомнил, что часть членов Совбеза ООН - это те государства, которые разрушали Ливию. Он отметил, что часть членов СБ также являются военными союзниками Турции.