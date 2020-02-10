Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

 «Комиавиатранс» прокомментировал жесткую посадку самолета Utair с 94 пассажирами

«Комиавиатранс» прокомментировал жесткую посадку самолета Utair с 94 пассажирами
Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

 Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам

Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам
Политолог Шаповалов заявил, что Турция препятствует политическому урегулированию в Ливии

Политолог Шаповалов заявил, что Турция препятствует политическому урегулированию в Ливии

 Шаповалов заявил, что ООН не противостоит планомерному разрушению Ливии Турцией

Шаповалов заявил, что ООН не противостоит планомерному разрушению Ливии Турцией
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

 «Комиавиатранс» прокомментировал жесткую посадку самолета Utair с 94 пассажирами

«Комиавиатранс» прокомментировал жесткую посадку самолета Utair с 94 пассажирами
Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

 Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам

Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам
Политолог Шаповалов заявил, что Турция препятствует политическому урегулированию в Ливии

Политолог Шаповалов заявил, что Турция препятствует политическому урегулированию в Ливии

 Шаповалов заявил, что ООН не противостоит планомерному разрушению Ливии Турцией

Шаповалов заявил, что ООН не противостоит планомерному разрушению Ливии Турцией
2:30   10 Февраля 2020
Весь мир

ООН не сможет добиться мирного урегулирования ситуации в Ливии без консенсуса

ООН не сможет добиться мирного урегулирования ситуации в Ливии без консенсуса

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов в интервью ФАН рассказал о неспособности ООН добиться мирного политического урегулирования кризиса в Ливии из-за отсутствия единой позиции по данному вопросу.

По его мнению, ООН и Совет безопасности ООН - это те международные структуры, которые могут действовать эффективно только в тех случаях, если наблюдается единство ее членов и консенсус по тем или иным вопросам. Эксперт уверен, что в ситуации относительно Ливии не наблюдается консенсуса, из-за чего даже среди членов СБ есть совершенно разные позиции в отношении ливийского конфликта.

Шаповалов напомнил, что часть членов Совбеза ООН - это те государства, которые разрушали Ливию. Он отметил, что часть членов СБ также являются военными союзниками Турции.

«Следовательно, достаточно наивно вести речь о том, что страны, уничтожившие ливийскую государственность, будут почему-то заботиться о будущем ливийцев», - подчеркнул эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#оон #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...