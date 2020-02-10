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2:08   10 Февраля 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 871 человека

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 871 человека

Количество жертв нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 871. Об этом сообщает комитет здравоохранения региона.

В заявлении говорится, что общее число заразившихся в провинции составило 29631 человек. Всего из больниц региона были выписаны 1795 пациентов.

Всего в провинции Хубэй зарегистрированы 2618 новых случаев заражения, из которых 1921 в Ухане.

Китайские власти 31 декабря минувшего года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты выяснили, что возбудителем является новый штамм коронавируса - 2019-nCoV.

ВОЗ признала вспышку эпидемии чрезвычайной ситуацией международного значения.

Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае, а также в Тюменской области.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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