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1:51   10 Февраля 2020
Весь мир

Лавров оценил заявления властей Украины об альтернативах Минским соглашениям

Лавров оценил заявления властей Украины об альтернативах Минским соглашениям

Россию тревожит заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможности начать поиск альтернативы Минским соглашениям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москву тревожат недавние заявления Пристайко о том, что если в ближайшее время не будут совершены «позитивные шаги  со стороны России», Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям.

Лавров пояснил, что если принять за такую альтернативу продвигаемую Киевом позицию о том, чтобы сначала передать контроль над границей, то гарантировать безопасность местного населения будет сложно.

Министр заявил, что даже члены нового правительства Украины и депутат Верховной рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария.

Глава МИД РФ подчеркнул, что даже если у руководства страны есть твердое намерение не допустить насилия к жителям Донбасса, не все добровольческие батальоны готовы выполнять эти приказы.

«Мы все-таки убеждены, что дальнейшая работа Контактной группы… будет по-прежнему нацелена на полное выполнение всех договоренностей», — заявил Лавров.

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Автор: Олег Королев
#украина #лавров #минские соглашения

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