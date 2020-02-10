Лавров оценил заявления властей Украины об альтернативах Минским соглашениям

Россию тревожит заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможности начать поиск альтернативы Минским соглашениям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москву тревожат недавние заявления Пристайко о том, что если в ближайшее время не будут совершены «позитивные шаги со стороны России», Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям.

Лавров пояснил, что если принять за такую альтернативу продвигаемую Киевом позицию о том, чтобы сначала передать контроль над границей, то гарантировать безопасность местного населения будет сложно.

Министр заявил, что даже члены нового правительства Украины и депутат Верховной рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария.

Глава МИД РФ подчеркнул, что даже если у руководства страны есть твердое намерение не допустить насилия к жителям Донбасса, не все добровольческие батальоны готовы выполнять эти приказы.