Лавров оценил заявления властей Украины об альтернативах Минским соглашениям
Россию тревожит заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможности начать поиск альтернативы Минским соглашениям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Москву тревожат недавние заявления Пристайко о том, что если в ближайшее время не будут совершены «позитивные шаги со стороны России», Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям.
Лавров пояснил, что если принять за такую альтернативу продвигаемую Киевом позицию о том, чтобы сначала передать контроль над границей, то гарантировать безопасность местного населения будет сложно.
Министр заявил, что даже члены нового правительства Украины и депутат Верховной рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария.
Глава МИД РФ подчеркнул, что даже если у руководства страны есть твердое намерение не допустить насилия к жителям Донбасса, не все добровольческие батальоны готовы выполнять эти приказы.
«Мы все-таки убеждены, что дальнейшая работа Контактной группы… будет по-прежнему нацелена на полное выполнение всех договоренностей», — заявил Лавров.