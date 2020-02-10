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1:08   10 Февраля 2020
Россия

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое планировалось использовать как возможный вариант для достройки газопровода «Северный поток – 2», отправилось из порта Находки в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные Vesselfinder.

Согласно информации навигационного портала, принадлежащее «Газпрому» судно должно прибыть в сингапурский порт 22 февраля. «Академик Черский» стоял в Находке с октября прошлого года.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на текущий год, который предусматривает санкции против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2». США потребовали от компаний, ведущих строительство, немедленно прекратить прокладку трубопровода. После этого щвейцарская Allseas приостановила работы.

В декабре министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что «Академик Черский» является одним из вариантов достройки «Северного потока — 2». При этом он сообщал, на дополнительную подготовку судна требуется время.

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Автор: Олег Королев
#северный поток-2

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