Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

Посольство РФ в Эстонии предупредило россиян о сильном шторме на островах и континентальной части страны. Об этом говорится на странице диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что вечером в воскресенье на островах Сааремаа и Хийумаа, а также в Харьюском, Пярнуском и Ляэнеском уездах усилится юго-западный, южный ветер. На побережье ожидается порывы до 22 метров в секунду, на континентальной - до пятнадцати метров в секунду.

В ночь на 10 февраля ожидается юго-западный, южный ветер в континентальной части Эстонии усилится порывами до двадцати метров в секунду, на побережье - до 27 метров в секунду.

В посольстве предупредили, что сильный ветер может привести к обрыву линий электропередач, нарушить судоходство и повалить деревья. Рекомендуется сделать запасы питья и еды, а также следить за оперативными прогнозами погоды и оповещениями эстонских властей.