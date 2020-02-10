«Комиавиатранс» прокомментировал жесткую посадку самолета Utair с 94 пассажирами

Аэропорт города Усинска в момент ЧП с самолетом работал в штатном режиме и был полностью готов к принятию воздушных судов, сообщает пресс-служа АО «Комиавиатранс».

Днем в воскресенье самолет Boeing 737 компании «Ютейр» жестко приземлился в Усинске. Представитель авиаперевозчика сообщил, что причиной инцидента стал «резкий непрогнозируемый сдвиг ветра». Экипаж смог удержать самолет на полосе до его полной остановки. При это во время приземления самолета у него подломилась стойка шасси. В «Ютейр» сообщили, что в аэропорту не работали огни и система точного наведения на полосу.

Генеральный директор АО «Комиавиатранс» (предприятие является владельцем аэропортовывх комплексов в Коми) Алексей Фесенко заявил, что аэропорт Усинска работает полностью по федеральным правилам. По его словам, экипажей не поступало последние два года каких-либо замечаний, тем более - относительно состояния воздушной гавани. Так, коэффициент сцепления с полосой составляет 038-035 при норме 032.

По словам Фесенко, в причинах инцидента разберется соответствующая комиссия. На данный момент в аэропорту проводятся работы по перемещению самолета с взлетно-посадочной полосы. Пассажиров планируется отправить на автобусах до аэропорта в Ухте.

На борту воздушного судна находились 94 пассажира. По предварительным данным, легкие ранения получили двое человек.

Глава региона Сергей Гапликов взял ситуацию под личный контроль. По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело.