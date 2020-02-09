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 Посол КНР в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол КНР в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
20:34   9 Февраля 2020
Весь мир

Посол КНР в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол КНР в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием. По его словам, некоторые утверждают, что «вирус произошел из военной лаборатории в КНР или США».

В эфире телеканала CBS он подчеркнул, что ученые пока не могут установить, откуда взялся новый тип вируса. По предварительной версии, от каких-то животных, добавил дипломат.

При этом Цуй Тянькай признал, что реакция на первые сообщения на местах о появлении вируса могла быть недостаточно быстрой.

В конце декабря Китай оповестил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. Очаг инфекции находился, предположительно, на мясном рынке в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov. Инфекция успела распространиться за пределы Китая и была зафиксирована в 23 странах.

По последним данным, вирусом нового типа заражены почти 37,2 тысячи человек, его жертвами стали 811 человек, а выздоровели — более 2600 человек. 

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #коронавирус

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