Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Карантинный пункт в Челябинской области закрыли

Карантинный пункт в Челябинской области закрыли

 СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Коми

СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Коми
Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам

Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам

 Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти
Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

 Посол КНР в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол КНР в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Карантинный пункт в Челябинской области закрыли

Карантинный пункт в Челябинской области закрыли

 СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Коми

СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Коми
Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам

Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам

 Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти
Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

 Посол КНР в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол КНР в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
20:18   9 Февраля 2020
Россия

Карантинный пункт в Челябинской области закрыли

Карантинный пункт в Челябинской области закрыли

Власти Челябинской области закрывают карантинный пункт в Ужевке Сосновского района. Граждане Китая, которые там находятся, будут распределены по больницам. Об этом сообщила пресс-служба губернатора в воскресенье, 9 февраля.

Уточняется, что в понедельник будет принято решение по вопросу месторасположения карантинного пункта, так как это предписано Роспотребнадзором.

По данным пресс-службы минздрава региона, глава ведомства Юрий Семенов находится в Ужевке, там он пообщался с местными жителями.  Сейчас граждан КНР вывозят с территории Ужевки и распределяют по больницам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#карантин #челябинская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...