Власти Челябинской области закрывают карантинный пункт в Ужевке Сосновского района. Граждане Китая, которые там находятся, будут распределены по больницам. Об этом сообщила пресс-служба губернатора в воскресенье, 9 февраля.

Уточняется, что в понедельник будет принято решение по вопросу месторасположения карантинного пункта, так как это предписано Роспотребнадзором.

По данным пресс-службы минздрава региона, глава ведомства Юрий Семенов находится в Ужевке, там он пообщался с местными жителями. Сейчас граждан КНР вывозят с территории Ужевки и распределяют по больницам.