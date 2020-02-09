Ударами по Сирии Израиль чуть не спровоцировал запрет полетов над Ближним Востоком

Агрессивная политика Израиля в ближневосточном регионе наблюдается на фоне объявления Трампом о «сделке века». Такое мнение в беседе с ФАН выразил военный эксперт, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Ночью 6 февраля израильские истребители F-16 ВВС выпустили со стороны Голанских высот и южной части Ливана восемь ракет класса «воздух — земля» по пригородам Дамаска. В ответ войска Сирии применили зенитные ракетные комплексы ПВО. В этот момент в районе аэропорта садился Airbus-320 со 172 пассажирами. Диспетчеры вовремя увели самолет из зоны поражения и направили его на ближайший запасной аэродром, который находился на базе Хмеймим.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта — «сделка века». Руководство Израиля приветствовало сделку, а палестинская сторона не стала принимать этот договор, назвав его «заговором, который не пройдет». Глава Палестины Махмуд Аббас и вовсе заявил о разрыве отношений с США и Израилем.

«Израиль ведет агрессивную политику в регионе. Мы видим то, что происходит на фоне реализации плана Трампа по «сделке века» и, соответственно, по расширению влияния Израиля и укреплению позиций на территории Ближнего Востока», — уверен Бредихин.

Эксперт напомнил, что агрессия Израиля могла повлечь не только жертвы среди мирных жителей, но и привести к закрытию воздушного пространства над всем Ближним Востоком. Бредихин посоветовал Тель-Авиву согласовать такие шаги и с другими участниками ближневосточного конфликта.