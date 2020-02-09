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Тело пропавшей в январе петербурженки достали из Невы

Тело пропавшей в январе петербурженки достали из Невы

Ударами по Сирии Израиль чуть не спровоцировал запрет полетов над Ближним Востоком

Ударами по Сирии Израиль чуть не спровоцировал запрет полетов над Ближним Востоком

19:28   9 Февраля 2020
Весь мир

Ударами по Сирии Израиль чуть не спровоцировал запрет полетов над Ближним Востоком

Ударами по Сирии Израиль чуть не спровоцировал запрет полетов над Ближним Востоком

Агрессивная политика Израиля в ближневосточном регионе наблюдается на фоне объявления Трампом о «сделке века». Такое мнение в беседе с ФАН выразил военный эксперт, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Ночью 6 февраля израильские истребители F-16 ВВС выпустили со стороны Голанских высот и южной части Ливана восемь ракет класса «воздух — земля» по пригородам Дамаска. В ответ войска Сирии применили зенитные ракетные комплексы ПВО. В этот момент в районе аэропорта садился Airbus-320 со 172 пассажирами. Диспетчеры вовремя увели самолет из зоны поражения и направили его на ближайший запасной аэродром, который находился на базе Хмеймим.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил часть  плана по урегулированию палестино-израильского конфликта — «сделка века». Руководство Израиля приветствовало сделку, а палестинская сторона не стала принимать этот договор, назвав его «заговором, который не пройдет». Глава Палестины Махмуд Аббас и вовсе заявил о разрыве отношений с США и Израилем. 

«Израиль ведет агрессивную политику в регионе. Мы видим то, что происходит на фоне реализации плана Трампа по «сделке века» и, соответственно, по расширению влияния Израиля и укреплению позиций на территории Ближнего Востока», — уверен Бредихин.

Эксперт напомнил, что агрессия Израиля могла повлечь не только жертвы среди мирных жителей, но и привести к закрытию воздушного пространства над всем Ближним Востоком.  Бредихин посоветовал Тель-Авиву согласовать такие шаги и с другими участниками ближневосточного конфликта. 

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия

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