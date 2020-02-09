Боевики Сарраджа и наемники Эрдогана не поделили территорию в Триполи

Четыре наемника так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии были убиты боевиками одного из бандформирований, оккупировавших Триполи. Ранее они были переправлены Турцией на территорию Ливии из Идлиба, сообщает местный житель на своей странице в Facebook.

Точное место происшествия и его подробности неизвестны, но это уже не первый подобный случай. По информации Федерального агентства новостей, группировки ПНС Ливии, подчиняющиеся Файезу Сарраджу, занимаются на территории Триполи полным беспределом и часто устраивают стычки друг с другом.

Пост в соцсети с вышеуказанным конфликтом между террористами был опубликован с тегом «Наемники Сарраджа убивают наемников Эрдогана». Это лишний раз напоминает, что именно с помощью Турции боевики из Сирии переправляются в Ливию, чтобы сражаться на стороне ПНС. Сирийские террористы являются главным дестабилизирующим фактором в североафриканском государстве.

Члены группировок ПНС Ливии похищают мирных жителей, торгуют оружием и наркотиками, а также устраивают провокации против военнослужащих Ливийской национальной армии под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара. Видимо, боевики, прибывшие в Ливию из Идлиба, что-то не поделили с «местными» бандитами, которые устраивают беспредел в Триполи.

Таким образом можно еще раз убедиться, что вмешательство Анкары во внутренние дела в Ливии никак не способствует урегулированию конфликта, а лишь наоборот – разжигает и усиливает агрессию многочисленных группировок в Триполи.