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18:45   9 Февраля 2020
Россия

СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Коми

СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Коми

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности из-за аварийной посадки самолета в аэропорту города Усинска в Коми. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 9 февраля.

По предварительным данным СК, пассажирский самолет Boeing 737, следующий рейсом Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту было 94 пассажира и шесть членов экипажа. Погибших нет.

Ранее сообшалось, что глава Коми Сергей Гапликов взял под личный контроль расследование причин жесткой посадки самолета.

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Автор: Арсений Аскольский

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