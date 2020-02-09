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Эйфелеву башню закрыли из-за урагана «Сиара»

Эйфелеву башню закрыли из-за урагана «Сиара»

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18:20   9 Февраля 2020
Весь мир

Эйфелеву башню закрыли из-за урагана «Сиара»

Эйфелеву башню закрыли из-за урагана «Сиара»

Администрация Эйфелевой башни закрыла монумент для посещения туристами из-за приближающегося урагана «Сиара». Об этом сообщается на странице Twitter, которая посвящена архитектурному сооружению.

«Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта», — говорится в сообщении.

Ураган «Сиара» должен достичь побережья Бельгии и Франции к вечеру 9 февраля. Ряд спортивных мероприятий отменили в Нидерландах, Германии и Бельгии. Французская метеорологическая служба Meteo France объявила «оранжевый» (предпоследний) увроень опасности.

Ранее сообщалось, что королевский метеорологический институт Бельгии также объявил в стране «оранжевый» уровень опасности из-за надвигающегося урагана «Сиара».

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Автор: Роман Самойлов
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