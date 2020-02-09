Эйфелеву башню закрыли из-за урагана «Сиара»

Администрация Эйфелевой башни закрыла монумент для посещения туристами из-за приближающегося урагана «Сиара». Об этом сообщается на странице Twitter, которая посвящена архитектурному сооружению.

⚠️ ???????? En raison des vents violents et par mesure de sécurité, la #TourEiffel est fermée pour le moment. ???????? Due to the current strong winds, the #EiffelTower is closed for the moment. #Paris #Ciara — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) February 9, 2020

«Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта», — говорится в сообщении.

Ураган «Сиара» должен достичь побережья Бельгии и Франции к вечеру 9 февраля. Ряд спортивных мероприятий отменили в Нидерландах, Германии и Бельгии. Французская метеорологическая служба Meteo France объявила «оранжевый» (предпоследний) увроень опасности.

Ранее сообщалось, что королевский метеорологический институт Бельгии также объявил в стране «оранжевый» уровень опасности из-за надвигающегося урагана «Сиара».