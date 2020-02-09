Сильный попутный ветер помог самолету долететь от Нью-Йорка до Лондона за рекордное время

Рекордно короткое время перелета показал пассажирский лайнер авиакомпании British Airways. Он долетел от Нью-Йорка до Лондона за четыре часа 56 минут, сообщает газета The Independent.

Boeing-747 вплотную приблизился к звуковому барьеру, набрав скорость в 1200 километров в час. Помог ему в этом сильнейший попутный ветер, вызванный штормом «Кира», который пришел в Великобританию со стороны Северной Америки. Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Norwegian Air. В начале 2018 года ее самолет пролетел то же расстояние за пять часов 13 минут.

«Нашим приоритетом всегда является безопасность, нежели чем рекорды скорости, но наши в высшей степени подготовленные пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить наших клиентов обратно в Лондон задолго до намеченного времени», — заявили представители авиакомпании.

Из-за шторма в Великобритании железнодорожные компании останавливают поезда, а в аэропортах отменяют десятки международных рейсов. Все спасательные службы находятся в состоянии готовности.