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18:08   9 Февраля 2020
Россия

Глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса

Глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса

Исполнительный директор компании-производителя верхней одежды Canada Goose Дани Рейсс потерял несколько сотен миллионов долларов из-за новостей о китайском коронавирусе. Об этом пишет Forbes в воскресенье, 9 февраля.

В пятницу компания представила отчает за третий квартал финансового года. В документе говорится, что вспышка 2019-nCoV негативно отразилась на продажах. Покупательская активность снижется из-за вируса, особенно в розничных магазинах.

На фоне этих новостей акции компании упали на 4%. Так как Дани Рейссу принадлежит пятая часть Canada Goose, его состояние резко снизилось — с 1,3 миллиарда долларов до 874 миллионов.

В списке миллиардеров на сайте Forbes его нет.

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Автор: Арсений Аскольский
#forbes #коронавирус

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