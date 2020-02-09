Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва поезда на Киевском вокзале в Москве

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в поезде Кишинев – Москва. Он прибыл на столичный Киевский вокзал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в поезде, который прибыл на Киевский вокзал сообщением Кишинев — Москва. В настоящее время полицейские проверяют состав», — заявил собеседник агентства.

Личность человека, который оставил анонимное сообщение, устанавливается. Поезд прибыл на 15-й путь Киевского вокзала.

В декабре 2019 года в Санкт-Петербурге и Москве начали поступать анонимные сообщения об угрозах взрывов общественных зданий, судов и торговых центров. Ни одно из сообщений не подтвердилось.