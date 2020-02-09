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17:32   9 Февраля 2020
Россия

Глава Коми контролирует ситуацию в аэропорту Усинска

Глава Коми контролирует ситуацию в аэропорту Усинска

Глава Коми Сергей Гапликов взял под личный контроль расследование причин жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска. Об этом информирует пресс-служба главы республики.

По данным Минздрава республики, в медпункт аэропорта после ЧП обратился один пассажир с леким повреждением колена, от госпитализации он отказался. 

Сам аэропорт временно закрыли в рамках проведения работ по ликвидации последствий случившегося.

В воскресенье, 9 февраля, самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми). На борту было 94 пассажира и шесть членов экипажа. Погибших нет.

По данным Росавиации, причина инцидента — проблемы с шасси. Лайнеру удалось остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы.

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Автор: Арсений Аскольский
#коми #жесткая посадка

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