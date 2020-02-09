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17:24   9 Февраля 2020
Россия

Путин и Лукашенко отметили рост белорусского экспорта в Россию

Путин и Лукашенко отметили рост белорусского экспорта в Россию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи отметили позитивную динамику во взаимной торговле. Белорусский экспорт в Россию вырос на четыре с половиной процента, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Это пока предварительные данные Белстата. В деньгах это — плюс 600 миллионов. Это значит, что в принципе наши товары востребованы в России. И в принципе сотрудничество именно в торговой сфере в целом развивается неплохо», — отметил Крутой.

Вице-премьер заявил, что властям поручено сохранять эту тенденцию. По словам Крутого, переговоры лидеров в Сочи прошли в конструктивном и рабочем ключе.

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Автор: Роман Самойлов
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