Путин и Лукашенко отметили рост белорусского экспорта в Россию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи отметили позитивную динамику во взаимной торговле. Белорусский экспорт в Россию вырос на четыре с половиной процента, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Это пока предварительные данные Белстата. В деньгах это — плюс 600 миллионов. Это значит, что в принципе наши товары востребованы в России. И в принципе сотрудничество именно в торговой сфере в целом развивается неплохо», — отметил Крутой.

Вице-премьер заявил, что властям поручено сохранять эту тенденцию. По словам Крутого, переговоры лидеров в Сочи прошли в конструктивном и рабочем ключе.