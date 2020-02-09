Президент ЮАР избран на пост председателя Африканского союза

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса станет председателем Африканского союза сроком на один год. Об этом заявил секретариат организации на своей странице в Twitter.

«От нас всех зависит построение процветающей и мирной Африки. Мы должны принять меры для того, чтобы не позволять государствам, находящимся за пределами нашего континента, разжигать в Африке конфликты и развязывать чужими руками войны», — говорится в сообщении.

Рамафоса был избран на саммите Африканского союза, который проходил в эфиопской столице Аддис-Абебе. Полномочия председателя перешли к главе ЮАР от Абдель Фаттах ас-Сиси.

Рамафоса уже определил две главные темы своего председательства: реализация мирного соглашения в Южном Судане и разрешение конфликта в Ливии. Президент ЮАР заявил, что ливийский кризис должен быть решен силами африканского народа.