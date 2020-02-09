Предложенные Вишневским поправки в Конституцию призваны обеспечить ему место в Госдуме

Депутат петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский представил свой проект поправок в Конституцию. Какие цели преследует петербургский депутат, разбиралось Федеральное агенство новостей.

Петербургского «яблочника» беспокоит лишь собственная выгода и его товарищей по партии. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с предложениями депутата. В поправках Вишневского нет ни одного положения по социальной сфере. Все, что заботит депутата, касается лишь политики. Так, он предлагает увеличить количество депутатов в Госдуме почти на треть — с 450 до 600 человек, приводя в пример парламенты европейских стран.

Зачем ему садить на шею российских налогоплательщиков еще 200 депутатов? Ответ на этот вопрос кроется в личных интересах Вишневского. В следующем году петербургское Заксобрание будет переизбрано, напоминает ФАН. При этом у «Яблока» очень маленькие шансы сохранить за собой места, и еще меньше их у Вишневского. Ведь за 2019 год политик успел засветиться в нескольких скандалах, в том числе сексуальных. Кроме этого, происходит сокращение региональных парламентов, которое хоть пока не затронуло Петербург, но все равно не пойдет на пользу.

Поэтому единственный шанс остаться в политике — попасть в Госдуму по спискам. Положение Вишневского в «Яблоке» относительно низкое, перед ним достаточно много партийных претендентов. Поэтому все, что он может — увеличить число депутатских мест. Именно поэтому он так усердно продвигает идею об увеличении депутатских мест в Госдуме.