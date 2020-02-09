Российские гимнастки показали лучшие результаты на московском этапе Гран-при

Гимнастки из России одержали победу во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при по художественной гимнастике.

В упражнениях с лентой лучшей стала Дина Аверина (21,350). На втором и третьем месте расположились Екатерина Селезнева (21,200) и Екатерина Веденеева (19,400).

Дарья Трубникова заняла первое место в упражнениях с булавами (23,100). За ней вновь Дина Аверина (22,550) и грузинская спортсменка Саломе Пажава (21,000).

Ранее Аверина показала лучший результат в упражнениях с мячом, а Селезнева заняла первое место в упражнениях с обручем.

Следующий этап Гран-при пройдет в Эстонии с 29 февраля по 1 марта.