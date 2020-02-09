Белоруссия попросила Россию смягчить условия по кредиту на БелАЭС

Минск попросил Москву отложить старт выплат по кредиту на строительство БелАЭС и снизить процентную ставку. Об этом в воскресенье, 9 февраля, заявил вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА.

Отмечается, что вопросы по кредиту остаются предметом переговоров профильных ведомств и министерств финансов. По словам Крутого, Белоруссия просит отложить время начала выплат по кредиту.

«Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах», — заявил он.

Он также отметил, что возможна незначительная корректировка процентной ставки, но подчеркнул, что пока никаких окончательных договоренностей нет. Экспертам предстоит серьезная работа по этому вопросу, уточнил он.