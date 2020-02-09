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16:55   9 Февраля 2020
Россия

Белоруссия попросила Россию смягчить условия по кредиту на БелАЭС

Белоруссия попросила Россию смягчить условия по кредиту на БелАЭС

Минск попросил Москву отложить старт выплат по кредиту на строительство БелАЭС и снизить процентную ставку. Об этом в воскресенье, 9 февраля, заявил вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА.

Отмечается, что вопросы по кредиту остаются предметом переговоров профильных ведомств и министерств финансов. По словам Крутого, Белоруссия просит отложить время начала выплат по кредиту. 

«Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах», — заявил он. 

Он также отметил, что возможна незначительная корректировка процентной ставки, но подчеркнул, что пока никаких окончательных договоренностей нет. Экспертам предстоит серьезная работа по этому вопросу, уточнил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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