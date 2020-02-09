Роуд-шоу для иностранных инвесторов планируют организовать в Москве

Роуд-шоу по новым территориям Москвы для иностранных торгово-промышленных палат, инвесторов и торговых представителей планируют организовать столичные власти. Об этом заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин.

«Весной мы планируем организовать роуд-шоу Новой Москвы для глав дипломатических представительств иностранных государств, представителей крупнейших зарубежных компаний, руководителей торгово-промышленных палат. (Мы знаем, что им) очень интересно посмотреть, как развивается инфраструктура Новой Москвы, высокотехнологичные кластеры», — отметил Черемин.

По его словам, на новых территориях столицы проще строить транспортную инфраструктуру так, чтобы не нарушать облик города. Интерес к этим районам проявляют Франция и Израиль. Власти Москвы планируют рассказать зарубежным инвесторам о модели офсетных контрактов. Черемин объяснил, что это система, при которой город предлагает заключить долгосрочные контракты на поставку продуктов и услуг в обмен на создание производства.

В прошлом году накопленные иностранные инвестиции в Москве составили почти 250 миллиардов долларов. Несмотря на то, что город находится в санкционном режиме, добавил Черемин, на московской экономике это не скажется.