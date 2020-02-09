Аномальное тепло добралось до Антарктиды

Национальная метеорологическая служба Аргентины сообщила о рекордном потеплении в Антарктиде в феврале текущего года. Соответствующая новость появилась в Twitter-аккаунте организации.

#Antártida | Nuevo récord de temperaturas ????️ Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord... pic.twitter.com/rhKsPFytCb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020

Отмечается, что новый рекорд был зафиксирован на научной станции Эсперанса. Так, 6 февраля температура воздуха поднялась до 18,3 градуса. До этого самой высокой за всю историю метеонаблюдений считалась температура 17,5 градуса. Такой показатель был зафиксирован в марте 2015 года.

Ранее сообщалось, что Сибирь поставила новый температурный рекорд зимы. В Тюменской области была зафиксирована аномальная для такого региона температура воздуха в феврале — плюс полтора градуса.