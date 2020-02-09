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16:19   9 Февраля 2020
Весь мир

Аномальное тепло добралось до Антарктиды

Аномальное тепло добралось до Антарктиды

Национальная метеорологическая служба Аргентины сообщила о рекордном потеплении в Антарктиде в феврале текущего года. Соответствующая новость появилась в Twitter-аккаунте организации. 

Отмечается, что новый рекорд был зафиксирован на научной станции Эсперанса. Так, 6 февраля температура воздуха поднялась до 18,3 градуса. До этого самой высокой за всю историю метеонаблюдений считалась температура 17,5 градуса. Такой показатель был зафиксирован в марте 2015 года.

Ранее сообщалось, что Сибирь поставила новый температурный рекорд зимы. В Тюменской области была зафиксирована аномальная для такого региона температура воздуха в феврале — плюс полтора градуса. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #глобальное потепление #антарктида

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