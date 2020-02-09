Умер композитор Сергей Слонимский

Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Петербурге. Ему было 87 лет. Об этом сообщил президент Санкт-Петербургского Филармонического общества Борис Березовский в воскресенье, 9 февраля.

Похороны запланированы на четверг, 13 февраля. Они пройдут на Комаровском кладбище.

Слонимский был профессором Петербургской консерватории. Он написал 34 симфонии, восемь опер, три балета, также был автором музыки к фильмам и театральным постановкам.

Композитор получил Госпремию России имени М.И. Глинки, премию правительства Петербурга и другие.