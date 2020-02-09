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16:09   9 Февраля 2020
Россия

Умер композитор Сергей Слонимский

Умер композитор Сергей Слонимский

Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Петербурге. Ему было 87 лет.  Об этом сообщил президент Санкт-Петербургского Филармонического общества Борис Березовский в воскресенье, 9 февраля.

Похороны запланированы на четверг, 13 февраля. Они пройдут на Комаровском кладбище.

Слонимский был профессором Петербургской консерватории. Он написал 34 симфонии, восемь опер, три балета, также был автором музыки к фильмам и театральным постановкам.

Композитор получил Госпремию России имени М.И. Глинки, премию правительства Петербурга и другие.

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Автор: Арсений Аскольский
#смерть #композитор

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