Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что страна готова закупать нефть у России по мировым котировкам.

«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — сообщил Крутой.

Вице-премьер отметил, что Белоруссии «не нужны» эксклюзивные условия, страна готова покупать нефть по мировым ценам. Президент России Владимир Путин согласился с этими условиями, добавил Крутой.