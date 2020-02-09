Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что страна готова закупать нефть у России по мировым котировкам.
«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — сообщил Крутой.
Вице-премьер отметил, что Белоруссии «не нужны» эксклюзивные условия, страна готова покупать нефть по мировым ценам. Президент России Владимир Путин согласился с этими условиями, добавил Крутой.
«Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше», — заявил вице-премьер.