Политолог заявил, что Турция использует боевиков для контроля ситуации в Идлибе

Переговоры по ситуации в сирийском Идлибе провела российская делегация и МИД Турции. Телеканал TRT сообщает, что представители турецкого ведомства настаивали на сохранении своих наблюдательных пунктов в регионе.

По информации Федерального агентства новостей, Турция потребовала от Дамаска вывода сирийских войск из Идлибской зоны деэскалации. Турецкие наблюдательные пункты должны сохраниться в регионе, Анкара готова ответить на любую атаку со стороны сирийской правительственной армии. Переговоры продолжатся в ближайшие несколько недель.

На фоне межведомственного диалога Турция продолжает направлять военную технику и свои войска в Идлиб. Три сотни грузовых машин и бронетехники прибыли к границе с Сирией в воскресенье, 9 февраля. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также отправил в Идлиб десятки конвоев со снабжением для боевиков из протурецких группировок «Файлак аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам».

Турция стала мешать процессу стабилизации ситуации в Идлибе, считает президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», политолог Юрий Самонкин. Действия Эрдогана полностью противоречат всем формулам сочинских соглашений и стран астанинского формата.

«До тех пор, пока Турция не начала вести себя очень самостоятельно удавалось более-менее стабилизировать ситуацию и начать выводить проблему Идлиба на уровень решения. Эта территория пока, к сожалению, не контролируется официальным Дамаском, но уже есть некий прогресс. Если бы со стороны Турции пошли конструктивные какие-то меры, то эту проблему можно бы было уже в начале этого года как-то потихонечку закрывать», — заявил Самонкин.

Турция пытается перенять технологии США, которые стремительно теряют свои позиции в Сирии. Чтобы «закрепиться» в Идлибе, Анкара не брезгует сотрудничеством с боевиками, добавил политолог. Вместо того, чтобы помогать местным жителям и быть миротворцем, Турция борется за власть в регионе.

«Мне кажется, что в данной ситуации у Эрдогана есть некий сговор теневой с террористами по формированию торможения процесса освобождения. Он хочет использовать созданный американцами механизм для ликвидации официального сирийского правительства путем формирования различных группировок под названием "умеренная оппозиция"», — заключил Самонкин.

Эрдоган чувствует возможность контролировать ситуацию в Идлибе при помощи террористической угрозы.