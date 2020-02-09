Перенджиев призвал полицию к жесткости против провокаторов на незаконных акциях в Москве

Полиция в России должна следить за безопасностью обычных граждан во время массовых беспорядков на митингах, поэтому провохранители должны «выключить руки» провокаторам. Об этом заявил член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с «НьюИнформ».

По мнению эксперта, в России следует ужесточить ответственность по отношению к зачинщикам незаконных митингов. Однако он подчеркнул, что для всего есть предел, поэтому путать военную операцию с полицейской нельзя.

По его словам, если происходит реальное нарушение порядка, а также появляется угроза мирным горожанам, полицейским следует пресекать и блокировать действия выступающих.

«Здесь должно быть жестко, но в рамках закона, который говорит, что задача полиции – не позволить демонстрантам проявлять свои экстремистские действия. Цель правоохранителей – подавить волю зачинщиков массовых беспорядков», — считает он.

Российская полиция должна «отключить руки» дебоширам, обеспечив безопасность обычным гражданам. Перенджиев напомнил, что в классической борьбе есть прием выключить руки и сделать соперника беспомощным. Что-то вроде этого должна делать полиция, чтобы демонстранты не могли навредить другим.