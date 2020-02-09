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15:40   9 Февраля 2020
Весь мир

Марокко и Тобрук осудили нарастающую турецкую интервенцию в Ливию

Марокко и Тобрук осудили нарастающую турецкую интервенцию в Ливию

Министр иностранных дел правительства в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж обсудил с секретарем партии «Социалистический союз народных сил Марокко» Идрисом Лакшером кризис в Ливии. Стороны заявили о недопустимости вмешательства Турции в дела страны.

Хувейдж и Лакшер говорили об усилиях, необходимых для мирного урегулирования конфликта в Ливии. Участники переговоров осудили нарастающую турецкую интервенцию, препятствующую дипломатическому решению проблемы.

Кроме того, они считают, что присутствие турецких наемников в Ливии ввергает страну в хаос и фактически блокирует любые усилия по переговорам между сторонами вооруженного конфликта. Анкара продолжает перебрасывать сирийских наемников для поддержки террористов так называемого Правительства национального согласия, а также поставлять оружие и боеприпасы, невзирая на запрет ООН. 

В Ливии сохраняется режим перемирия, однако боевики ПНС периодически устраивают обстрелы позиций ЛНА, используя тяжелое вооружение. 

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #марокко

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