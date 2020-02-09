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15:05   9 Февраля 2020
Россия

Пассажирский Boeing 737 совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский Boeing 737 совершил жесткую посадку в Коми

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми). На борту было 94 пассажира и шесть членов экипажа. Погибших нет.

Лайнер ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу, в этот момент задние стойки шасси отвалились. Самолет начал катиться по полосе. Через какое-то время он остановился, и люди стали эвакуироваться. 

Один из очевидцев Сергей рассказал телеканалу «360», что пассажиры увидели проблемы с шасси только когда эвакуировались. Во время приземления люди почувствовали сильный удар, а в салоне отвалились части обшивки.

По его словам, эвакуация прошла быстро. На борту некоторые начали паниковать, но их успокоили.

«Мужчины крикнули, что хорош паниковать, сейчас все выйдем спокойненько», — рассказал Сергей.

Причины случившегося  предстоит выяснить специалистам.

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Автор: Арсений Аскольский
#самолет #жесткая посадка

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