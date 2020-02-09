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14:38   9 Февраля 2020
Россия

Серуканов считает, что Навальный плодит фейки о Мишустине по заданию инвесторов

Серуканов считает, что Навальный плодит фейки о Мишустине по заданию инвесторов

Блогер Алексей Навальный и юристка признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь продолжат и дальше разгонять колесо ненависти к премьер-министру России Михаилу Мишустину, чтобы отбить биткоины. Об этом заявил экс-юрист ФБК Виталий Серуканов в беседе с Nation News.

По словам Серуканова, расследование Навального ничего из себя не представляет. Это обычный рассказ, где используются множество эмоциональных приемов, однако какой-либо фактуры в нем нет.

Он отметил, что для аудитории блогера-оппозиционера такой подход может и сгодится, но другие люди сразу же зададутся вопросом: а где доказательства того, что Мишустин заработал свои деньги нечестно. 

«Таких данных вообще нет. Зато известно, что Мишустин честно зарабатывал эти деньги, а когда перешел на госслужбу, то перестал заниматься бизнесом. Навальный сам прекрасно это знает, но ему же нужно отбивать свои биткоины»,  — подчеркнул Серуканов.

Серуканов считает, что Навальный плодит фейки о Мишустине по заданию инвесторов

Серуканов уверен, что на Навального влияют инвесторы, которые требуют постоянного нагнетания отрицательной обстановки и социального пессимизма. Также публика, которая привыкла к ненависти ко всему новому, требует крови. Это начинает раздражать даже сторонников блогера, отмечает бывший юрист ФБК.

Однако Навальный и Ко все равно продолжат заставлять россиян ненавидеть Мишустина и указывать на его виновность, не приводя никаких доказательств, заявил он.

«Но для этого и нужна Соболь – такая приятная, верная, милая дурочка, которая на голубом глазу будет верить в то, что она рассказывает, и отбивать биткоины. Так или иначе биткоины приходят на кошелек Навального. Процесс идет», — подчеркнул Серуканов.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #навальный #общество #соболь

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