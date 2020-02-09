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 Бредихин назвал требования Польши репараций от РФ приемом антироссийской пропаганды Запада

Бредихин назвал требования Польши репараций от РФ приемом антироссийской пропаганды Запада
14:04   9 Февраля 2020
Весь мир

Бредихин назвал требования Польши репараций от РФ приемом антироссийской пропаганды Запада

Бредихин назвал требования Польши репараций от РФ приемом антироссийской пропаганды Запада

Действующие власти Польши стали объектом насмешек экс-президента страны Лех Валенса. Требование репараций от России за годы «советской оккупации» он назвал нереалистичным. По мнению Валенса, это все равно, что «потребовать вернуть молодые годы, которые уже прошли», сообщает Федеральное агентство новостей.

История Польши сейчас выступает в роли орудия антироссийской пропаганды. Запад ведет информационную войну против России, а нынешние требования Польши – один из ее приемов, считает координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин.

«Польская история сейчас выступает орудием антироссийской пропаганды, которую сформировал еще Збигнев Бжезинский (выходец из Польши, бывший советник президента США Джимми Картера по национальной безопасности в 1977–1981 годов). Збигнев, будучи ярым русофобом, конечно, пытался всячески помочь своей исторической родине, определяя внешнюю политику США в векторе противостояния с Советским Союзом. Как мы можем видеть, его наследие живо, а идеи до сих пор актуальны — в некотором роде он стал для поляков местным аналогом Ленина», — заявил Бредихин.

Современная русофобская политика Запада строится именно на идеологическом «фундаменте» Бжезинского. Россия, в свою очередь, должна давать свой ответ – создавать исторические пособия о настоящей истории Польши, сообщил эксперт. По его мнению, полонистика вообще плохо развита в России, что дает Польше преимущество на этом фронте информационной войны.

Бредихин назвал требования Польши репараций от РФ приемом антироссийской пропаганды Запада

Бредихин уверен, что ученое сообщество России должно изучить вопрос совместной истории. Запад рассчитывает на невежество россиян в этом вопросе, продвигая такие методы антироссийской пропаганды.

«Не будем забывать, что Польша и Россия были когда-то одним государством — и не один раз. Наши правящие династии были, по сути, одной семьей. Об этом надо активно напоминать и транслировать, в том числе самим полякам со стороны РФ», — добавил эксперт.

Заявление Валенсы про требования Польши – не что иное, как инструмент внутриполитической борьбы, уверен Бредихин. Никакой пророссийской политики и желания найти «разумное зерно» в этом споре нет. Эксперт объяснил, что те, кто поддерживают Россию в Польше уже давно сидят в тюрьме. Лех Валенса просто использует несуразные высказывания и требования своих коллег для собственных политических целей.

Политолог заявил, что, если бы Валенса сейчас находился на посту президента, он проводил бы точно такую же политику против России, которую требуют от польских властей западные заказчики.

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Автор: Роман Самойлов
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