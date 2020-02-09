Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП в Кемеровской области, в котором столкнулись автобус и грузовик. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

«В результате лобового столкновения рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Анжеро-Судженск — Кемерово, с грузовой фурой пострадали четыре человека, один из них погиб», — цитирует агенство источника.

По данным пресс-службы ведомства, состояние пострадавших оценивается как тяжелое. В автобусе находились 49 человек, включая водителя.

Ранее в Кемеровской области было возбуждено уголовное дело после ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, который перевозил детскую хоккейную команду. Из-за аварии погиб водитель легковушки, еще семеро человек были госпитализированы.