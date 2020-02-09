Второй случай коронавируса подтвердился в Испании

Минздрав Испании подтвердил второй случай заражения новым типом коронавируса в стране. Вирус нашли у гражданина Великобритании, живущего в городе Пальма-де-Майорка.

Медики также проверили членов семьи мужчины. У них болезнь не нашли.

Ранее сообщалось о смерти гражданки США в Ухане.

В конце декабря Китай оповестил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. Очаг инфекции находился, предположительно, на мясном рынке в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov. Инфекция успела распространиться за пределы Китая и была зафиксирована в 23 странах.

По последним данным, вирусом нового типа заражены почти 37,2 тысячи человек, его жертвами стали 811 человек, а выздоровели — более 2600 человек.