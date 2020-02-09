Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Движение на Кутузовском проспекте в Москве затруднено из-за ДТП

Движение на Кутузовском проспекте в Москве затруднено из-за ДТП

Поклонская заказала тест на ДНК после слов о русско-украинских корнях

Поклонская заказала тест на ДНК после слов о русско-украинских корнях
Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

 Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась

Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась
Бредихин назвал требования Польши репараций от РФ приемом антироссийской пропаганды Запада

Бредихин назвал требования Польши репараций от РФ приемом антироссийской пропаганды Запада

 Второй случай коронавируса подтвердился в Испании

Второй случай коронавируса подтвердился в Испании

Движение на Кутузовском проспекте в Москве затруднено из-за ДТП

Движение на Кутузовском проспекте в Москве затруднено из-за ДТП

Поклонская заказала тест на ДНК после слов о русско-украинских корнях

Поклонская заказала тест на ДНК после слов о русско-украинских корнях
Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

 Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась

Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась
Бредихин назвал требования Польши репараций от РФ приемом антироссийской пропаганды Запада

Бредихин назвал требования Польши репараций от РФ приемом антироссийской пропаганды Запада

 Второй случай коронавируса подтвердился в Испании

Второй случай коронавируса подтвердился в Испании

13:48   9 Февраля 2020
Россия

Движение на Кутузовском проспекте в Москве затруднено из-за ДТП

Движение на Кутузовском проспекте в Москве затруднено из-за ДТП

Четыре автомобиля попали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в столице.

По данным источника агентства, авария случилась напротив дома №48 на Кутузовском проспекте. Столкнулись сразу четыре автомашины. 

«По предварительным данным, пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что из-за ДТП движение автотранспорта на дороге сильно затруднено.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #авария #дтп #кутузовский проспект #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...