Движение на Кутузовском проспекте в Москве затруднено из-за ДТП

Четыре автомобиля попали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в столице.

По данным источника агентства, авария случилась напротив дома №48 на Кутузовском проспекте. Столкнулись сразу четыре автомашины.

«По предварительным данным, пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что из-за ДТП движение автотранспорта на дороге сильно затруднено.