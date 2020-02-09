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13:18   9 Февраля 2020
Весь мир

Бельгия готовится к удару урагана «Сиара»

Бельгия готовится к удару урагана «Сиара»

Королевский метеорологический институт Бельгии объявил в стране «оранжевый» (предпоследний) уровень опасности из-за надвигающегося урагана «Сиара». Ранее, 8 февраля, буря накрыла Ирландию, а сейчас приближается к бельгийскому побережью.

Синоптики заявляют, что, когда ураган достигнет Бельгии, ветер будет дуть со скоростью 39 метров в секунду. Сотни рейсов отменены в аэропортах Льежа, Брюсселя и Шарлеруа. Рейсы «Аэрофлота» из Брюссельского международного аэропорта в Москву планируют выполнить по расписанию.

В бельгийских городах перекрыты улицы и участки трасс, которые проходят через лесополосы. Спасательные службы находятся в состоянии готовности. По сообщению синоптиков, ураган для Бельгии – уже не новость. На королевство часто обрушивается непогода и штормы, зарождающиеся в Атлантике.

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Автор: Роман Самойлов
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