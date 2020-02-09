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13:27   9 Февраля 2020
Весь мир

Власти Ирана сообщили об отражении «самой масштабной» кибератаки

Власти Ирана сообщили об отражении «самой масштабной» кибератаки

Власти Ирана сообщили об отражении «самой масштабной» кибератаки в истории страны. Об этом заявил замминстра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи у себя в Twitter в воскресенье, 9 февраля. 

«Хакеры-наемники провели против инфраструктуры страны самую масштабную атаку, которой подвергался Иран в своей истории», — написал чиновник. 

Фатахи также назвал атаку беспрецедентной, отметив, что она носила организованный характер. В эфире телеканала IRINN он выразил надежду, что властям удастся противостоять кибернападениям второй волны. 

Глава Белого дома Дональд Трамп в июне прошлого года, по данным The Washington Post, одобрил проведение кибератаки, после которой были отключены иранские компьютерные системы, используемые для управления запуском ракет. .

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #иран #политика #общество #весь мир

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