Власти Ирана сообщили об отражении «самой масштабной» кибератаки в истории страны. Об этом заявил замминстра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи у себя в Twitter в воскресенье, 9 февраля.

«Хакеры-наемники провели против инфраструктуры страны самую масштабную атаку, которой подвергался Иран в своей истории», — написал чиновник.

Фатахи также назвал атаку беспрецедентной, отметив, что она носила организованный характер. В эфире телеканала IRINN он выразил надежду, что властям удастся противостоять кибернападениям второй волны.

Глава Белого дома Дональд Трамп в июне прошлого года, по данным The Washington Post, одобрил проведение кибератаки, после которой были отключены иранские компьютерные системы, используемые для управления запуском ракет. .