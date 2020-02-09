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13:28   9 Февраля 2020
Весь мир

Баранец назвал Ливию разменной картой в стратегических интересах Запада

Баранец назвал Ливию разменной картой в стратегических интересах Запада

Страны Запада и ООН больше обеспокоят природные богатства Ливии, чем проблемы местного населения и вопросы мирного урегулирования. Такое мнение в беседе с ФАН Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерреш назвал ситуации  в Ливии является «скандальной». Таким образом он охарактеризовал затяжной внутриливийский кризис. Гутерреш призвал к «эффективному и продолжительному перемирию». 

Несмотря на продолжающееся нарушение оружейного эмбарго со стороны Турции, которая снабжает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии вооружением и сирийскими наемниками, Запад не спешат оказывать на нее давление. 

Западному миру выгоден ливийский хаос, чтобы получать прибыль за счет природных ресурсов страны. На этом фоне заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о скандальности ситуации в Ливии выглядит лицемерным, подчеркивает ФАН.

Баранец напомнил, что сирийские наемники ПНС являются серьезным дестабилизирующим фактором в Ливии, так как они прибыли в эту страну только ради собственной наживы и продвижения интересов Турции в регионе. По его словам, даже представители ООН «вдруг завыли от того, что перестала поступать нефть из ливийских портов и терминалов».

«Весь этот ливийский конфликт замешан на нефти пополам с кровью, потому сейчас и цепляются за ресурсы этой страны зубами приехавшие из Сирии боевики. Ведь они прекрасно понимают, что если возьмут под контроль нефтескважины, то эту нефть можно будет продавать контрабандным способом и колоссально наживаться на этом», — резюмировал военный эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский

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