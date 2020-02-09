Баранец назвал Ливию разменной картой в стратегических интересах Запада

Страны Запада и ООН больше обеспокоят природные богатства Ливии, чем проблемы местного населения и вопросы мирного урегулирования. Такое мнение в беседе с ФАН Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерреш назвал ситуации в Ливии является «скандальной». Таким образом он охарактеризовал затяжной внутриливийский кризис. Гутерреш призвал к «эффективному и продолжительному перемирию».

Несмотря на продолжающееся нарушение оружейного эмбарго со стороны Турции, которая снабжает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии вооружением и сирийскими наемниками, Запад не спешат оказывать на нее давление.

Западному миру выгоден ливийский хаос, чтобы получать прибыль за счет природных ресурсов страны. На этом фоне заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о скандальности ситуации в Ливии выглядит лицемерным, подчеркивает ФАН.

Баранец напомнил, что сирийские наемники ПНС являются серьезным дестабилизирующим фактором в Ливии, так как они прибыли в эту страну только ради собственной наживы и продвижения интересов Турции в регионе. По его словам, даже представители ООН «вдруг завыли от того, что перестала поступать нефть из ливийских портов и терминалов».