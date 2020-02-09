Баранец назвал Ливию разменной картой в стратегических интересах Запада
Страны Запада и ООН больше обеспокоят природные богатства Ливии, чем проблемы местного населения и вопросы мирного урегулирования. Такое мнение в беседе с ФАН Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерреш назвал ситуации в Ливии является «скандальной». Таким образом он охарактеризовал затяжной внутриливийский кризис. Гутерреш призвал к «эффективному и продолжительному перемирию».
Несмотря на продолжающееся нарушение оружейного эмбарго со стороны Турции, которая снабжает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии вооружением и сирийскими наемниками, Запад не спешат оказывать на нее давление.
Западному миру выгоден ливийский хаос, чтобы получать прибыль за счет природных ресурсов страны. На этом фоне заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о скандальности ситуации в Ливии выглядит лицемерным, подчеркивает ФАН.
Баранец напомнил, что сирийские наемники ПНС являются серьезным дестабилизирующим фактором в Ливии, так как они прибыли в эту страну только ради собственной наживы и продвижения интересов Турции в регионе. По его словам, даже представители ООН «вдруг завыли от того, что перестала поступать нефть из ливийских портов и терминалов».
«Весь этот ливийский конфликт замешан на нефти пополам с кровью, потому сейчас и цепляются за ресурсы этой страны зубами приехавшие из Сирии боевики. Ведь они прекрасно понимают, что если возьмут под контроль нефтескважины, то эту нефть можно будет продавать контрабандным способом и колоссально наживаться на этом», — резюмировал военный эксперт.