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13:01   9 Февраля 2020
Россия

Поклонская заказала тест на ДНК после слов о русско-украинских корнях

Поклонская заказала тест на ДНК после слов о русско-украинских корнях

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что планирует узнать свое происхождение и генетические корни. О таком решении она рассказала у себя в Facebook в воскресенье, 9 февраля.

Ранее Поклонская заявила, что является «русской украинкой». Это высказывание вызвало большой общественный резонанс. 

Депутат заявила, что собирается развеять мифы вокруг себя, поэтому заказала генетический тест в одной из столичных клиник. Скоро будет раскрыта «главная загадка», заверила она. 

«Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке — как прокурорский архив, где "все ходы записаны"», — заявила депутат.

По словам Поклонской, она очень гордится своими предками. И теперь планирует узнать, какая в ней «намешана кровь». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #поклонская #общество

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