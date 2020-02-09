Поклонская заказала тест на ДНК после слов о русско-украинских корнях

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что планирует узнать свое происхождение и генетические корни. О таком решении она рассказала у себя в Facebook в воскресенье, 9 февраля.

Ранее Поклонская заявила, что является «русской украинкой». Это высказывание вызвало большой общественный резонанс.

Депутат заявила, что собирается развеять мифы вокруг себя, поэтому заказала генетический тест в одной из столичных клиник. Скоро будет раскрыта «главная загадка», заверила она.

«Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке — как прокурорский архив, где "все ходы записаны"», — заявила депутат.

По словам Поклонской, она очень гордится своими предками. И теперь планирует узнать, какая в ней «намешана кровь».