Вертолет с депутатом Хайруллиным рухнул из-за ошибки пилота

Причиной крушения вертолета под Казанью, в результате которого погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, могла стать ошибка пилота. Летчик решил посадить борт, когда шел сильный снег.

Об этом пишет Telegram-канал Baza. Выяснилось, что во время крушения вертолет оказался в так называемом «снежном заряде». Пилот перестал ориентироваться в пространстве и решил пойти на посадку. Вместо этого он мог подняться на большую высоту и сменить курс, но не стал.

Вертолет начал резко снижаться и на большой скорости ударился хвостом. Затем весь корпус борта рухнул на землю и прокатился еще 120 метров. Хайруллина наполовину выкинуло из кабины через разбившееся окно, и в итоге придавило вертолетом.

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб 7 февраля при крушении частного вертолета Bell. Воздушное судно совершило жесткую посадку на лед в шести километрах от Лаишево (Республика Татарстан) сразу после взлета. Кроме депутата на борту был его помощник и пилот, они выжили.

Айрат Хайруллин был первым зампредом комитета по аграрным вопросам. Прощание с ним прошло 8 февраля в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.