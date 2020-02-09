Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Китай поблагодарил РФ за гуманитарную помощь Уханю

Китай поблагодарил РФ за гуманитарную помощь Уханю

Память погибшего баскетболиста Брайанта почтили на турнире UFC 247

Память погибшего баскетболиста Брайанта почтили на турнире UFC 247
Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

 Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась

Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась
Видео посадки уходящего от израильского обстрела самолета на базе Хмеймим появилось в сети

Видео посадки уходящего от израильского обстрела самолета на базе Хмеймим появилось в сети

 Джеки Чан заплатит миллион юаней создателю вакцины от коронавируса

Джеки Чан заплатит миллион юаней создателю вакцины от коронавируса
Китай поблагодарил РФ за гуманитарную помощь Уханю

Китай поблагодарил РФ за гуманитарную помощь Уханю

Память погибшего баскетболиста Брайанта почтили на турнире UFC 247

Память погибшего баскетболиста Брайанта почтили на турнире UFC 247
Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

 Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась

Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась
Видео посадки уходящего от израильского обстрела самолета на базе Хмеймим появилось в сети

Видео посадки уходящего от израильского обстрела самолета на базе Хмеймим появилось в сети

 Джеки Чан заплатит миллион юаней создателю вакцины от коронавируса

Джеки Чан заплатит миллион юаней создателю вакцины от коронавируса
12:20   9 Февраля 2020
Весь мир

Видео посадки уходящего от израильского обстрела самолета на базе Хмеймим появилось в сети

Видео посадки уходящего от израильского обстрела самолета на базе Хмеймим появилось в сети

Запись с камеры на авиабазе Хмеймим в Сирии, где приземлился уходящий от обстрела пассажирский самолет, появилась в сети. Ее опубликовал телеканал «Звезда» в воскресенье, 9 февраля.

На ролике видно, как Airbus-320 успешно садится. Когда ракетные удары Израиля прекратились, самолет вылетел в направлении международного аэропорта Дамаска.

Инцидент произошел ночью 6 февраля. Четыре израильских истребителя F-16 без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары по пригородам сирийской столицы. В ответ войска Дамаска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

В этот момент в районе аэропорта садился Airbus-320 со 172 пассажирами. Диспетчеры вовремя увели самолет из зоны поражения и направили его на ближайший запасной аэродром, который находился на базе Хмеймим.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сирия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...