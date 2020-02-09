Запись с камеры на авиабазе Хмеймим в Сирии, где приземлился уходящий от обстрела пассажирский самолет, появилась в сети. Ее опубликовал телеканал «Звезда» в воскресенье, 9 февраля.

На ролике видно, как Airbus-320 успешно садится. Когда ракетные удары Израиля прекратились, самолет вылетел в направлении международного аэропорта Дамаска.

Инцидент произошел ночью 6 февраля. Четыре израильских истребителя F-16 без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары по пригородам сирийской столицы. В ответ войска Дамаска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

В этот момент в районе аэропорта садился Airbus-320 со 172 пассажирами. Диспетчеры вовремя увели самолет из зоны поражения и направили его на ближайший запасной аэродром, который находился на базе Хмеймим.